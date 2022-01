Vente de jus de pommes église oyré Oyré Catégories d’évènement: Oyré

Vienne

Vente de jus de pommes église oyré, 22 janvier 2022, Oyré. Vente de jus de pommes

église oyré, le samedi 22 janvier à 10:30

2€ la bouteille. Samedi de 10h30 à 12h30, sur le parking de l’église. par l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Oyré église oyré 2 route de Châtellerault oyre Oyré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Oyré, Vienne Autres Lieu église oyré Adresse 2 route de Châtellerault oyre Ville Oyré lieuville église oyré Oyré Departement Vienne

église oyré Oyré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oyre/