Sens Sens Sens, Yonne Vente de jouets Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Vente de jouets Sens, 24 novembre 2021, Sens. Vente de jouets Sens

2021-11-24 – 2021-12-06

Sens Yonne EUR L’Association Sénonaise du Réveillon des Oubliés organise une vente de jouets pour financer le Réveillon des Oubliés du 24 décembre 2021. Possibilité de déposer des jouets dans les horaires d’ouverture. reveillon.des.oublies@gmail.com L’Association Sénonaise du Réveillon des Oubliés organise une vente de jouets pour financer le Réveillon des Oubliés du 24 décembre 2021. Possibilité de déposer des jouets dans les horaires d’ouverture. Sens

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Ville Sens lieuville Sens