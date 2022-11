Vente de jouets par l’Association Sénonaise du Révéillon des Oubliés Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Vente de jouets par l'Association Sénonaise du Révéillon des Oubliés

Yonne EUR 0 0 Depuis Noël 2003, chaque 24 décembre au soir, le Réveillon des Oubliés offre à plus de 250 personnes, dont la moitié d’enfants, un repas complet, un spectacle et des cadeaux pour les plus jeunes à la salle des fêtes de SENS.

Le tout gratuitement. La vente des jouets de seconde main contribue pour une partie au financement de ce réveillon. L’équipe du Réveillon des oubliés oeuvre à longueur de semaine au tri, au nettoyage et à la remise en état de jouets récupérés. Ces jouets sont revendus à petit prix dans la boutique éphémère et sur les marchés de Noël, permettant ainsi à des familles de pouvoir offrir des cadeaux à leurs enfants. reveillon.des.oublies@gmail.com Derrière le marché couvert 13 Rue du Plat d’Étain Sens

