Ouville-la-Rivière Ouville-la-Rivière Ouville-la-Rivière, Seine-Maritime Vente de Harengs grillés Ouville-la-Rivière Ouville-la-Rivière Catégories d’évènement: Ouville-la-Rivière

Seine-Maritime

Vente de Harengs grillés Ouville-la-Rivière, 20 novembre 2021, Ouville-la-Rivière. Vente de Harengs grillés Ouville-la-Rivière

2021-11-20 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-20 19:30:00 19:30:00

Ouville-la-Rivière Seine-Maritime Ouville-la-Rivière L’Entente Vienne et Saane organise une vente de harengs grillés sur le parking des petits commerces d’Ouville-la-Rivière.

1€ le hareng, 20 centimes la pomme de terre ! L’Entente Vienne et Saane organise une vente de harengs grillés sur le parking des petits commerces d’Ouville-la-Rivière.

1€ le hareng, 20 centimes la pomme de terre ! 550050@lfnfoot.com +33 6 07 34 17 56 L’Entente Vienne et Saane organise une vente de harengs grillés sur le parking des petits commerces d’Ouville-la-Rivière.

1€ le hareng, 20 centimes la pomme de terre ! Ouville-la-Rivière

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Ouville-la-Rivière, Seine-Maritime Autres Lieu Ouville-la-Rivière Adresse Ville Ouville-la-Rivière lieuville Ouville-la-Rivière