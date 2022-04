Vente de fleurs Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Vente de fleurs Vassieux-en-Vercors, 14 mai 2022, Vassieux-en-Vercors. Vente de fleurs Vassieux-en-Vercors

2022-05-14 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-14 12:00:00 12:00:00

Vassieux-en-Vercors Drôme Vassieux-en-Vercors L’€uro de l’école propose une vente de plants de fleurs, vivaces et potagères. Café et gâteaux pour les gourmands ! euro.vassieux@gmail.com Vassieux-en-Vercors

dernière mise à jour : 2022-03-29 par Office de Tourisme Vercors Drôme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse Ville Vassieux-en-Vercors lieuville Vassieux-en-Vercors Departement Drôme

Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vassieux-en-vercors/

Vente de fleurs Vassieux-en-Vercors 2022-05-14 was last modified: by Vente de fleurs Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors 14 mai 2022 Drôme Vassieux-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors Drôme