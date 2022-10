VENTE DE FLEURS Saint-Hilaire-de-Chaléons Saint-Hilaire-de-Chaléons Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Hilaire-de-Chaléons

VENTE DE FLEURS Saint-Hilaire-de-Chaléons, 29 octobre 2022, Saint-Hilaire-de-Chaléons. VENTE DE FLEURS

Allée du cimletière Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

2022-10-29 09:00:00 – 2022-10-29 17:00:00 Saint-Hilaire-de-Chaléons

Loire-Atlantique Saint-Hilaire-de-Chaléons L’apel de l’école Ste Thérèse, en partenariat avec Nadine Fleurs (pépiniériste à Villeneuve-en-Retz), vous propose une vente de fleurs et de plants de Toussaint (chrysanthèmes, véronique, bruyères…). francoisetmathilde@orange.fr Saint-Hilaire-de-Chaléons

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Hilaire-de-Chaléons Autres Lieu Saint-Hilaire-de-Chaléons Adresse Allée du cimletière Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique Ville Saint-Hilaire-de-Chaléons lieuville Saint-Hilaire-de-Chaléons Departement Loire-Atlantique

VENTE DE FLEURS Saint-Hilaire-de-Chaléons 2022-10-29 was last modified: by VENTE DE FLEURS Saint-Hilaire-de-Chaléons Saint-Hilaire-de-Chaléons 29 octobre 2022 Allée du cimletière Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique Loire-Atlantique Saint-Hilaire-de-Chaléons

Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique