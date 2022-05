Vente de Fleurs Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Mazet-Saint-Voy

Vente de Fleurs Mazet-Saint-Voy, 21 mai 2022, Mazet-Saint-Voy. Vente de Fleurs Mazet-Saint-Voy

2022-05-21 13:30:00 13:30:00 – 2022-05-21

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Vente de fleurs sur la Place du village, organisée par les enseignants au profit des enfants de l’école. +33 4 71 59 71 56 Mazet-Saint-Voy

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse Ville Mazet-Saint-Voy lieuville Mazet-Saint-Voy Departement Haute-Loire

Vente de Fleurs Mazet-Saint-Voy 2022-05-21 was last modified: by Vente de Fleurs Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 21 mai 2022 Haute-Loire Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire