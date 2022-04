VENTE DE FLEURS DE PRINTEMPS Gondrexange Gondrexange Catégories d’évènement: Gondrexange

Moselle

VENTE DE FLEURS DE PRINTEMPS Gondrexange, 30 avril 2022, Gondrexange. VENTE DE FLEURS DE PRINTEMPS rue Antoine Huber Salle des fêtes Gondrexange

2022-04-30 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-30 15:00:00 15:00:00 rue Antoine Huber Salle des fêtes

Gondrexange Moselle Gondrexange Moselle Grand Est France EUR Tout public Adultes Fleurissez vos allées, balcons et jardins grâce aux arboriculteurs de Gondrexange ! Ils proposeront à la vente, dans la salle des fêtes : géraniums, bégonias, dipladenias, lierres, etc. Côté potager, ils proposent des replants d’aromates et de légumes. +33 6 30 68 69 27 rue Antoine Huber Salle des fêtes Gondrexange

dernière mise à jour : 2022-04-20 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG Système d’information touristique LorrainSystème d’information touristique Lorrain

Détails Catégories d’évènement: Gondrexange, Moselle Autres Lieu Gondrexange Adresse rue Antoine Huber Salle des fêtes Ville Gondrexange lieuville rue Antoine Huber Salle des fêtes Gondrexange Departement Moselle

Gondrexange Gondrexange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gondrexange/

VENTE DE FLEURS DE PRINTEMPS Gondrexange 2022-04-30 was last modified: by VENTE DE FLEURS DE PRINTEMPS Gondrexange Gondrexange 30 avril 2022 Gondrexange Moselle

Gondrexange Moselle