Vente de documents Médiathèque Pierre-Amalric, 2 octobre 2021, Albi. Vente de documents

Médiathèque Pierre-Amalric, le samedi 2 octobre à 09:30

Les médiathèques du Grand Albigeois proposent à petits prix des documents déclassés des collections (livres, BD, CD, jeux de société…). _Rdv sur la plateforme du Médiabus – accès par le jardin de Merville (arrière de la médiathèque d’Albi Pierre-Amalric)._

Entrée libre

Vente des documents déclassés des médiathèques Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T17:00:00

