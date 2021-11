Guérande Médiathèque Samuel Beckett Guérande, Loire-Atlantique Vente de Documents d’occasion Médiathèque Samuel Beckett Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Vente de Documents d’occasion Médiathèque Samuel Beckett, 1 décembre 2021, Guérande. Vente de Documents d’occasion

le mercredi 1 décembre à Médiathèque Samuel Beckett

La médiathèque met à la vente plusieurs centaines de livres, CD et autres documents. Romans, BD, livres jeunesse, beaux livres, CD et jeux… trouvez votre bonheur parmi ces documents sortis des rayonnages de la médiathèque, et vendus à petits prix. Régulièrement, la médiathèque retire de ses collections certains documents, afin de renouveler son fonds. Règlement par chèque ou espèces (pensez à prendre de la monnaie). Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne, Salle Perceval 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T12:30:00;2021-12-01T13:30:00 2021-12-01T18:00:00

