VENTE DE DISQUES VINYLES, 14 mars 2021-14 mars 2021, Réhon. VENTE DE DISQUES VINYLES 2021-03-14 14:00:00 14:00:00 – 2021-03-14 18:00:00 18:00:00 Heumont 33 rue des Charmes

Réhon Meurthe-et-Moselle Réhon Réunions Vinyles ouvre son salon d’exposition pour une grande vente de disques vinyles 45 tours, 33 tours et 78 tours, CD et DVD musicaux à partir de 1 €.

+33 6 25 12 77 25

Le port du masque est obligatoire.

