Vente de croziflette (sur réservation) Myans Myans Catégories d’évènement: Myans

Savoie

Vente de croziflette (sur réservation) Myans, 19 mars 2022, Myans. Vente de croziflette (sur réservation) Place du marché – Face à la mairie Place de la Mairie Myans

2022-03-19 16:30:00 16:30:00 – 2022-03-19 Place du marché – Face à la mairie Place de la Mairie

Myans Savoie Myans EUR 12 12 Vente de Croziflette

(Uniquement sur réservation) asso.ecoliersdemyans@gmail.com +33 6 07 59 27 58 Place du marché – Face à la mairie Place de la Mairie Myans

dernière mise à jour : 2022-03-07 par Office de tourisme Coeur de Savoie

Détails Catégories d’évènement: Myans, Savoie Autres Lieu Myans Adresse Place du marché - Face à la mairie Place de la Mairie Ville Myans lieuville Place du marché - Face à la mairie Place de la Mairie Myans Departement Savoie

Myans Myans Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/myans/

Vente de croziflette (sur réservation) Myans 2022-03-19 was last modified: by Vente de croziflette (sur réservation) Myans Myans 19 mars 2022 Myans Savoie

Myans Savoie