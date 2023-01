Vente de crêpes réalisée par les Vieux Moteurs Gascons. Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’Évènement: Casteljaloux

Vente de crêpes réalisée par les Vieux Moteurs Gascons.
Intermarché (hall d'entrée et parking) Route de Marmande Casteljaloux Lot-et-Garonne

2023-02-04 – 2023-02-05

Lot-et-Garonne – Vente de crêpes dans le hall du magasin, réalisée par l’association des Vieux Moteurs Gascons, à son profit.

– Exposition de voitures anciennes sur le parking du magasin : année 50-70, ainsi que des véhicules 2 roues. Les animations auront lieu toute la journée de samedi, ainsi que le dimanche matin.

Le dimanche matin, des véhicules supplémentaires seront exposés à l'occasion de la réunion mensuelle.

