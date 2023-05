VENTE DE CRÉATEUR·ICE·S : SlowFashion & Culture : les créateurs.rices de demain ! La REcyclerie, 13 mai 2023, Paris.

2 JOURS DE VENTES DE CRÉATEUR·ICE·S MODE ET ACCESSOIRES ENGAGÉ·ES ! ✔️Une vente avec un beau panel de créateur.rice.s engagé.e.s ✔️Une incroyable sélection de pépites uniques ✔️ Une grande variété de Culture et de Styles différents ✔️ Les prix varient entre 5€ et 150€.

AU PROGRAMME :-

Un workshop « Utilisez vos sens pour tout comprendre aux matières textiles : comprendre, reconnaitre et différencier les tissus par la vue, l’ouïe, l’odorat et le toucher. » – Samedi 13 mai de 14H45 à 16h – Avec AZTM

-Un podcast avec @pourquoi.t.as.fait.ca : « Comment j’ai créé ma marque de mode responsable : les dessous de la vie de créateur.rice » -> le 13 mai à 15h30

-Un podcast avec @pourquoi.t.as.fait.ca : »Comment je raconte et transmets une histoire/culture à travers ma marque ? » (appropriation culturelle) -> le 14 mai à 15h30

Parmi les marques présentes :

@mabulle_boutique @zgrouitch @filausouk @joosh.fr @miraystudio.official @bougie_aimee

@hafalia_officiel @arasgalleryvisual @ofair_bijoux @tisrawt29

@she.caribea @sesokk__com @atelier.lefilrouge.paris

– INFOS PRATIQUES –

Rendez-vous les 13 et 14 mai à Paris : La REcyclerie – 83 Bd Ornano, 75018 Paris

⏱ Horaires :

Samedi : 11h-19h

Dimanche : 11h-19h

Entrée libre & gratuite :

N’oublie pas de prendre un sac avec toi pour remporter tes pépites !

Qu’est ce qu’une vente WE.SLOW ?

WE.SLOW est un curateur et accélérateur de marques mode et lifestyle engagées.

Notre mission est d’aider les marques à se professionnaliser afin de pérenniser leur business à travers différents services. Ainsi nous organisons des ventes éphémères de créateur.rice.s engagées pour les faire briller.

A travers nos événements, nous souhaitons rendre accessible la mode engagée et la slow fashion.

✨ Rejoins-nous sur Instagram @weslow.fr pour être informé de nos prochains événements !

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

⏰ Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 23:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

We Slow