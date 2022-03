Vente de composteurs Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Vente de composteurs Chamonix-Mont-Blanc, 13 septembre 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Vente de composteurs Chamonix-Mont-Blanc

2022-09-13 11:30:00 11:30:00 – 2022-09-13 13:00:00 13:00:00

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 15 15 Comme les années précédentes, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SITOM) organise une vente de composteurs individuels. animation@sitom.fr +33 4 50 78 10 48 http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/ Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae TourismeOffice de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Vente de composteurs Chamonix-Mont-Blanc 2022-09-13 was last modified: by Vente de composteurs Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 13 septembre 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie