VENTE DE CHAUSSURES place du bourg Vicq-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne

VENTE DE CHAUSSURES place du bourg, 2 avril 2022, Vicq-sur-Gartempe. VENTE DE CHAUSSURES

place du bourg, le samedi 2 avril à 08:00

Vente de chaussures mixtes par La SARL CHAUSSURES MARTIN-GILET le SAMEDI 02 AVRIL 2022 DE 8H00 0 13H00 sur La Place du Bourg de VICQ SUR GARTEMPE. VENTE DE CHAUSSURES place du bourg place du bourg 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T08:00:00 2022-04-02T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe, Vienne Autres Lieu place du bourg Adresse place du bourg 86260 VICQ SUR GARTEMPE Ville Vicq-sur-Gartempe lieuville place du bourg Vicq-sur-Gartempe Departement Vienne

place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-gartempe/

VENTE DE CHAUSSURES place du bourg 2022-04-02 was last modified: by VENTE DE CHAUSSURES place du bourg place du bourg 2 avril 2022 place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe

Vicq-sur-Gartempe Vienne