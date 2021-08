Vente de CD, revues et livres de la médiathèque Fouesnant, 11 septembre 2021, Fouesnant.

Vente de CD, revues et livres de la médiathèque 2021-09-11 – 2021-09-12 L’Archipel – Médiathèque 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère Fouesnant

LA MÉDIATHÈQUE DE FOUESNANT S’ILLUSTRE PAR DES FONDS RICHES ET PAR LEUR VITALITÉ.

ELLE RÉUNIT DANS SES RAYONS PAS MOINS DE 75 000 DOCUMENTS (LIVRES, CD, VINYLES, REVUES, LIVRES-AUDIO, PARTITIONS, DVD, JEUX VIDÉO, LISEUSES ET CLÉS USB).

SON ÉQUIPE NOURRIT ET RÉEXAMINE CONSTAMMENT CES FONDS POUR RESTER ATTRAYANTS !

Que l’on se rassure, les documents retirés des rayons de la Médiathèque ne sont pas détruits. Et il est possible de profiter de ce nécessaire « lifting » des collections de la Médiathèque pour faire des affaires !

Car les samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021, la Médiathèque organise une braderie de CD, revues et livres durant laquelle plusieurs milliers de documents seront proposés à la vente à des prix tout doux.

1 revue : 0,50 €

1 CD : 1 €

1 livre (à l’exception des BD et des beaux livres) : 1 €

1 BD : 2 €

1 beau livre (documentaire illustré de grand format) : 3 €

– au profit d’associations locales du monde du handicap –

RÈGLEMENTS EN ESPÈCES, CHÈQUES ET CARTES BANCAIRES.

contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 14 14 http://www.archipel-fouesnant.fr/

LA MÉDIATHÈQUE DE FOUESNANT S’ILLUSTRE PAR DES FONDS RICHES ET PAR LEUR VITALITÉ.

ELLE RÉUNIT DANS SES RAYONS PAS MOINS DE 75 000 DOCUMENTS (LIVRES, CD, VINYLES, REVUES, LIVRES-AUDIO, PARTITIONS, DVD, JEUX VIDÉO, LISEUSES ET CLÉS USB).

SON ÉQUIPE NOURRIT ET RÉEXAMINE CONSTAMMENT CES FONDS POUR RESTER ATTRAYANTS !

Que l’on se rassure, les documents retirés des rayons de la Médiathèque ne sont pas détruits. Et il est possible de profiter de ce nécessaire « lifting » des collections de la Médiathèque pour faire des affaires !

Car les samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021, la Médiathèque organise une braderie de CD, revues et livres durant laquelle plusieurs milliers de documents seront proposés à la vente à des prix tout doux.

1 revue : 0,50 €

1 CD : 1 €

1 livre (à l’exception des BD et des beaux livres) : 1 €

1 BD : 2 €

1 beau livre (documentaire illustré de grand format) : 3 €

– au profit d’associations locales du monde du handicap –

RÈGLEMENTS EN ESPÈCES, CHÈQUES ET CARTES BANCAIRES.

dernière mise à jour : 2021-08-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN