Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Vente de CD déclassés Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Vente de CD déclassés Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 22 juin 2019, Nevers. Vente de CD déclassés

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 22 juin 2019 à 10:00

À l’occasion de la fête de la musique, la médiathèque se sépare et propose à la vente des disques sortis de ses collections dans le cadre du désherbage. Vous trouverez un large choix d’artistes tous genres confondus, pop, rock, musique du monde, jazz, chanson française, musique électronique, folk.

Entrée libre

Ventes de CD déclassés lors de la fête de la Musique à la médiathèque Jean Jaurès de Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-22T10:00:00 2019-06-22T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers