Crépy-en-Valois Oise Crépy-en-Valois Vente de cartes de voeux artisanales en papier découpé au 65 rue saint Lazare à Crepy-en-Valois ce samedi 23 octobre de 10h à 18h. Un petit atelier permettra à ceux qui le souhaitent de fabriquer gratuitement leur carte de vœux.

