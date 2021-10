Tence Tence Haute-Loire, Tence Vente de caillettes Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Vente de caillettes Tence, 23 octobre 2021, Tence. Vente de caillettes 2021-10-23 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-23 Église Protestante Unie de Tence 42 Rue de St Agrève

Tence Haute-Loire Tence L’Église protestante unie organise une vente de caillettes le samedi 23 octobre au presbytère de Tence. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Tence Adresse Église Protestante Unie de Tence 42 Rue de St Agrève Ville Tence lieuville 45.11097#4.29364