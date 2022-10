Vente de boudin pour la Saint-Simon Verdun-sur-le-Doubs Verdun-sur-le-Doubs Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

Verdun-sur-le-Doubs

Vente de boudin pour la Saint-Simon Verdun-sur-le-Doubs, 29 octobre 2022, Verdun-sur-le-Doubs. Vente de boudin pour la Saint-Simon

Place de l’Hôtel de Ville Préau des écoles Verdun-sur-le-Doubs Sane-et-Loire Préau des écoles Place de l’Hôtel de Ville

2022-10-29 – 2022-10-29

Préau des écoles Place de l’Hôtel de Ville

Verdun-sur-le-Doubs

Sane-et-Loire EUR 2 2 A l’occasion de la Saint-Simon, le VRAC propose à la vente son traditionnel boudin noir ainsi que des andouillettes et des grattons. Les ventes se font uniquement sur commande. guesdonarnaud@sfr.fr Préau des écoles Place de l’Hôtel de Ville Verdun-sur-le-Doubs

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Sane-et-Loire, Verdun-sur-le-Doubs Autres Lieu Verdun-sur-le-Doubs Adresse Verdun-sur-le-Doubs Sane-et-Loire Préau des écoles Place de l'Hôtel de Ville Ville Verdun-sur-le-Doubs lieuville Préau des écoles Place de l'Hôtel de Ville Verdun-sur-le-Doubs Departement Sane-et-Loire

Vente de boudin pour la Saint-Simon Verdun-sur-le-Doubs 2022-10-29 was last modified: by Vente de boudin pour la Saint-Simon Verdun-sur-le-Doubs Verdun-sur-le-Doubs 29 octobre 2022 Place de l'Hôtel de Ville Préau des écoles Verdun-sur-le-Doubs Sane-et-Loire Sane-et-Loire Verdun-sur-le-Doubs

Verdun-sur-le-Doubs Sane-et-Loire