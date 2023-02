Vente de boudin à l’ancienne et fromage de tête de sanglier Pavillon de chasse Sennecey-le-Grand Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Vente de boudin à l'ancienne et fromage de tête de sanglier Pavillon de chasse, 4 mars 2023, Sennecey-le-Grand

Saone-et-Loire Vente de boudin à l’ancienne et fromage de tête de sanglier organisé par l’amicale des Chasseurs de Sennecey-le-Grand, samedi 4 mars 2023, de 8h30 à 12h au pavillon de chasse . Réservation au 06 89 38 21 93 ou au 07 87 20 78 65 . +33 7 87 20 78 65 Pavillon de chasse Maison des bois (itinéraire fléché) Sennecey-le-Grand

