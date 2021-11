Dieulefit Dieulefit Dieulefit, Drôme Vente d’artisanat Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Vente d’artisanat Dieulefit, 4 décembre 2021, Dieulefit. Vente d’artisanat Dieulefit

2021-12-04 08:30:00 08:30:00 – 2021-12-05 19:30:00 19:30:00

Dieulefit Drôme Vente d’artisanat par l’association « Kigali en Fête » , au profit du centre d’enfants IMIZI à Rwamagana, au RWANDA.

Tous les bénéfices de cette vente seront versés intégralement pour le programme d’éducation du Centre IMIZI flo.fallot@gmail.com +33 7 68 72 84 28 Dieulefit

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Ville Dieulefit lieuville Dieulefit