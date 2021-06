Eu Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu, Seine-Maritime Vente d’ardoises gravées Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

Vente d’ardoises gravées Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Eu. Vente d’ardoises gravées

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent

Association patrimoniale eudoise qui oeuvre pour la conservation et la préservation du patrimoine local. soutien sans faille depuis le début des travaux de restuartion des couvertures et des charpentes de la Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent, l’association propose l’acquissition d’ardoises gravées qui monteront sur les toits de l’édifice. L’association Patrimoine Historique et Artistique de la Ville d’Eu prpose une vente d’ardoises gravées au profit du fond de restauration pour les travaux de la Collégiale Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Place Isabelle d’Orléans et Bragance, 76260 Eu Eu Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Adresse Place Isabelle d'Orléans et Bragance, 76260 Eu Ville Eu lieuville Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu