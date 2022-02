Vente d’arbres fruitiers Ferrière-sur-Beaulieu Ferrière-sur-Beaulieu Catégories d’évènement: Ferrière-sur-Beaulieu

Ferrière-sur-Beaulieu Indre-et-Loire Ferrière-sur-Beaulieu Vente d’arbres fruitiers, racines nues, kits de haies et petits fruits (framboises, groseilles, mûres…) toute la journée à l’Enclos de la Brétignière, un site touristique et agricole consacré à la biodiversité et à la permaculture. lauvraylabretigniere@hotmail.com +33 6 32 33 49 83 https://www.facebook.com/LaPepiniereGourmande Aurélien BARBIER

