Villeneuve-d'Ascq Mairie de quartier d'Annappes Nord, Villeneuve-d'Ascq Vente d’Annappes Entraide Mairie de quartier d’Annappes Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Vente d’Annappes Entraide Mairie de quartier d’Annappes, 1 février 2022, Villeneuve-d'Ascq. Vente d’Annappes Entraide

Mairie de quartier d’Annappes, le mardi 1 février 2022 à 09:00

**Mardi 1er février 2022, de 9h à 15h, Annappes Entraide organise une vente dans ses locaux derrière la mairie de quartier d’Annappes.** L’association met en vente, à tout petit prix, des vêtements pour toute la famille, des chaussures, du linge de maison, des bibelots, des livres, de la vaisselle, des jouets… afin de récolter des fonds pour aider des familles dans le besoin. La vente se déroule derrière la mairie de quartier d’Annappes, rue Pasteur, dans le respect des gestes barrières et avec présentation obligatoire du passe sanitaire.

Entrée libre

Mardi 1er février 2022, de 9h à 15h, Annappes Entraide organise une vente dans ses locaux derrière la mairie de quartier d’Annappes. Mairie de quartier d’Annappes 2 rue Pasteur 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T09:00:00 2022-02-01T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Mairie de quartier d'Annappes Adresse 2 rue Pasteur 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Mairie de quartier d'Annappes Villeneuve-d'Ascq