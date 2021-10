Villeneuve-d'Ascq Mairie de quartier d'Annappes Nord, Villeneuve-d'Ascq Vente d’Annappes Entraide Mairie de quartier d’Annappes Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Vente d’Annappes Entraide Mairie de quartier d’Annappes, 7 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Vente d’Annappes Entraide

le mardi 7 décembre à Mairie de quartier d’Annappes

**Mardi 7 décembre 2021, Annappes Entraide organise une vente dans ses locaux derrière la mairie de quartier d’Annappes.** Dans le respect des mesures sanitaires en cours.

Entrée libre

Mardi 7 décembre 2021, Annappes Entraide organise une vente dans ses locaux derrière la mairie de quartier d’Annappes Mairie de quartier d’Annappes 2 rue Pasteur 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T09:00:00 2021-12-07T12:00:00;2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Mairie de quartier d'Annappes Adresse 2 rue Pasteur 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Mairie de quartier d'Annappes Villeneuve-d'Ascq