Vente Charité au profit de l’Orphelinat Zangoti LA à Bangui Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Vente Charité au profit de l’Orphelinat Zangoti LA à Bangui Fouesnant, 1 mai 2022, Fouesnant. Vente Charité au profit de l’Orphelinat Zangoti LA à Bangui Parvis de l’Église Saint-Pierre 5 Place de l’Église Fouesnant

2022-05-01 – 2022-05-01 Parvis de l’Église Saint-Pierre 5 Place de l’Église

Fouesnant Finistère Fouesnant Ventes d’artisanat réalisés par les paroissiens ; couture, tricot, confiture, gâteaux paroisse.fouesnant@orange.fr +33 7 66 03 24 37 https://www.diocese-quimper.fr/paroisses/la-paroisse-notre-dame-de-la-mer-en-pays-fouesnantais/ Ventes d’artisanat réalisés par les paroissiens ; couture, tricot, confiture, gâteaux Parvis de l’Église Saint-Pierre 5 Place de l’Église Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-03-22 par OT FOUESNANT LES GLENAN

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Fouesnant Autres Lieu Fouesnant Adresse Parvis de l'Église Saint-Pierre 5 Place de l'Église Ville Fouesnant lieuville Parvis de l'Église Saint-Pierre 5 Place de l'Église Fouesnant Departement Finistère

Fouesnant Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouesnant/

Vente Charité au profit de l’Orphelinat Zangoti LA à Bangui Fouesnant 2022-05-01 was last modified: by Vente Charité au profit de l’Orphelinat Zangoti LA à Bangui Fouesnant Fouesnant 1 mai 2022 finistère Fouesnant

Fouesnant Finistère