VENTE AUX ENCHÈRES SOLIDAIRE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

VENTE AUX ENCHÈRES SOLIDAIRE Nancy, 25 juin 2022, Nancy. VENTE AUX ENCHÈRES SOLIDAIRE grand salon de l’Hôtel de Ville de Nancy 1 Pl. Stanislas Nancy

2022-06-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-25 grand salon de l’Hôtel de Ville de Nancy 1 Pl. Stanislas

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Le Crédit Municipal de Nancy organise le samedi 25 juin 2022 à 14h00, dans le grand salon de l’Hôtel de Ville de Nancy, une grande « vente aux enchères solidaire ». Cette initiative, soutenue par la Ville de Nancy et menée en partenariat avec l’Université de Lorraine, s’inscrit dans la vocation sociale du Crédit Municipal. La vente aux enchères solidaire, conduite par Maître Teitgen, commissaire-priseur à Nancy, permettra de mettre en vente des objets de valeur récupérés grâce à un appel à don d’objets auprès d’entreprises, de clubs sportifs, d’associations et de particuliers, ainsi que de l’Université de Lorraine. Le produit de la vente sera intégralement attribué à des associations œuvrant dans le domaine social, médical et humanitaire, à savoir : • L’association« Le Bazar à Lisette », qui organise des collectes et des aides en faveur des démunis (étudiants, parents, enfants et personnes isolées en situation précaire, réfugiés ukrainiens, …)

• La Fondation « ID+ Lorraine » (Fondation de l’université de Lorraine et du CHRU de Nancy), qui aide les étudiants de l’Université de Lorraine victimes de la guerre en Ukraine

• L’association « AISCObam », qui assure une aide scolaire et un suivi pédagogique bénévoles à destination des adolescents malades +33 3 83 17 85 84 https://creditmunicipal-nancy.fr/ Credit Municipal De Nancy

grand salon de l’Hôtel de Ville de Nancy 1 Pl. Stanislas Nancy

dernière mise à jour : 2022-04-23 par DESTINATION NANCY

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse grand salon de l’Hôtel de Ville de Nancy 1 Pl. Stanislas Ville Nancy lieuville grand salon de l’Hôtel de Ville de Nancy 1 Pl. Stanislas Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

VENTE AUX ENCHÈRES SOLIDAIRE Nancy 2022-06-25 was last modified: by VENTE AUX ENCHÈRES SOLIDAIRE Nancy Nancy 25 juin 2022 Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle