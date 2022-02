Vente aux enchères race Limousine Label Rouge Parc des expositions – Paris Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vente aux enchères race Limousine Label Rouge

Parc des expositions – Paris Porte de Versailles, le lundi 28 février à 15:00

La race Limousine est originaire de l’ouest du Massif Central mais est aujourd’hui présente dans plus de 80 pays à travers le monde. La race est composée de plus d’un million de vaches en France, et la viande Limousine est notamment reconnue pour ses produits Label Rouge. Pour les distributeurs de Bœuf Limousin Label Rouge, c’est incontestablement la vente la plus prestigieuse de l’année, avec les meilleurs animaux du marché. C’est l’occasion pour les acheteurs de se disputer devant un public nombreux ce qu’il y a de mieux en viande bovine Limousine. Cette vente est exclusivement réservée à des distributeurs engagés en Bœuf Limousin Label Rouge. Ce sera cette année la 13ème vente aux enchères organisée au Salon de l’Agriculture par France Limousin Sélection et Limousin Promotion. Vente aux enchères prestige de vaches de boucherie race Limouse Label Rouge. Parc des expositions – Paris Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T15:00:00 2022-02-28T17:00:00

Détails Catégorie d'évènement: Paris Autres Lieu Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Ville Paris

Parc des expositions - Paris Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

