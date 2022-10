Vente aux enchères Octobre rose – Le Fascinant Week-end

2022-10-15 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-15 22:00:00 22:00:00 Pour la 2ème année consécutive, nous organisons une vente aux enchères d’œuvres d’art généreusement offertes par les artistes, au profit de la ligue contre le cancer à l’occasion d’octobre rose. Le groupe local Wabi Sabi accompagnera la soirée en musique et Elisa régalera les papilles avec le foodtruck « Le bistrot d’Anto » Ventes aux enchères d’œuvres d’art généreusement offertes par les artistes au profit de la ligue contre le cancer à l’occasion d’octobre rose. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

