Vente aux enchères exceptionnelle à Bercy le 5 novembre ! ——————————————————— Des voitures de prestige (Lamborghini, Ferrari, Jaguar, Porsche…), des bijoux, pièces d’or et montres, de la maroquinerie, des vins prestigieux (Romanée-Conti, Petrus…) ainsi que beaucoup d’autres lots. A l’occasion de son 10e anniversaire, l’AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) s’associe à la DNID (Direction nationale d’interventions domaniales) pour organiser une vente exceptionnelle à Bercy : ### Ouverte à tous La vente aura lieu au centre Pierre Mendès France, en face de l’hôtel des ministres, entre 10h30 et 17h30. Elle sera précédée d’une exposition des lots à partir de 10h00 en salle Bloch Lainé. * 1ère séance → 10h30 – 11h30 : Voitures – Motos – Vélos * 2ᵉ séance → 11h30 – 14h30 : Or – Bijoux – Montres * 3ᵉ séance → 14h30 – 16h45 : Maroquinerie – Vin * 4ᵉ séance → 16h45 – 17h30 : High-tech Comment enchérir ? —————— Sur place, lors de la vente. La vente est ouverte au grand public et aux agents du MEFR sur inscription, dans la limite des places disponibles et dans le respect des mesures sanitaires (le pass sanitaire est obligatoire). [Inscription en ligne](https://evenium-site.com/site/vente-aux-encheres-10-ans-de-l-agrasc/inscription;jsessionid=q0UDbUMBI1RCTykE-on1n7BZ.gl3?pg=inscription) Ou en ligne, depuis chez vous. Il est également possible de participer à la vente en portant des enchères en ligne en s’inscrivant sur le site internet [Drouotonline.](https://hubtr.lettres-infos.bercy.gouv.fr/clic33/2856/74126/3?k=970f7b776b004ad80ab3cd266eacc0d0) Le catalogue et les conditions générales de vente sont en ligne sur : [encheres-domaine.gouv.fr](https://evenium-site.com/site/vente-aux-encheres-10-ans-de-l-agrasc/89203;jsessionid=q0UDbUMBI1RCTykE-on1n7BZ.gl3?pg=89203) **Cette vente est une illustration du partenariat entre l’AGRASC et la DNID qui s’est consolidé ces dernières années pour valoriser au mieux les biens mis en vente en s’appuyant sur l’expérience et le savoir-faire du Domaine. En marge de la vente, les équipes de l’AGRASC et de la DNID se tiendront à la disposition du public pour présenter leurs métiers.**

Plus de 300 biens de nature très différente seront vendus aux enchères.

