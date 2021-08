Paris Marché du livre ancien et d'occasion Georges Brassens île de France, Paris VENTE AUX ENCHERES DU VIN DU CLOS DES MORILLONS Marché du livre ancien et d’occasion Georges Brassens Paris Catégories d’évènement: île de France

Les amateurs du vin du Clos des Morillons se donnent rendez-vous le samedi 25 septembre prochain, à proximité du parc Georges Brassens. Nous vous donnons rendez-vous dès 13h30, en présence de Maître Morand, pour les estimations gratuites, puis, à 15h, pour le début de la vente aux enchères. Plus d’information sur mairie15.paris.fr Les amateurs du vin du Clos des Morillons se donnent enfin rendez-vous le samedi 25 septembre prochain, à la grande halle du marché du livre ancien, jouxtant le parc Georges Brassens. Lors des trois dernières éditions, 770 bouteilles ont été vendues, sous forme de lots, permettant à la fois d’honorer la vigne du Clos des Morillons, implantée dans le parc Georges Brassens depuis 1983, mais aussi le travail des agents des espaces verts qui ouvrent toute l’année pour améliorer ce cépage propre au 15e ! Depuis 2017, sur les 1.200 m² de vignes, les cépages choisis ont dû évoluer pour s’adapter au changement climatique qui favorise le développement de maladies comme le mildiou et l’oïdium. Ainsi, chaque année, une centaine de nouveaux pieds plus résistants sont plantés. La vigne est actuellement composée de ceps de Pinot noir, à l’origine de la création du vignoble, et de cépages résistants tels que Pinot noir, Cabernet Jura, Cabernet noir, Merlot Khorus. Accompagnés par un sommelier bordelais,les agents assemblent ces différents cépages qui donnent le vin du Clos des Morillons. Chaque année, les bénéfices de la vente sont reversés à des associations de l’arrondissement à vocation sociale. Nous vous donnons rendez-vous dès 13h30, en présence de Maître Morand, pour les estimations gratuites, puis, à 15h, pour le début de la vente aux enchères. Cet événement sera organisé dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur. Plus d’information sur mairie15.paris.fr Événements -> Autre événement Marché du livre ancien et d’occasion Georges Brassens 104, rue Brancion Paris 75015

