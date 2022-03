Vente aux enchères du “Trésor de Morez” Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Vente aux enchères du “Trésor de Morez” Hauts de Bienne, 19 mars 2022, Hauts de Bienne. Vente aux enchères du “Trésor de Morez” Place Jean Jaurès Hôtel de Ville de Morez Hauts de Bienne

2022-03-19 – 2022-03-19 Place Jean Jaurès Hôtel de Ville de Morez

Hauts de Bienne Jura Vente aux enchères à 14h à l’Hôtel de Ville et en live.

Sur désignation 5 lingots, 1559 pièces d’or (100 Francs, 20 Francs, 10 Francs).

Frais de vente en sus des enchères : 3%HT Jura Enchères

Philippe Etiévant et Brigitte Fenaux, Commissaires priseurs Vente aux enchères à 14h à l’Hôtel de Ville et en live.

Sur désignation 5 lingots, 1559 pièces d’or (100 Francs, 20 Francs, 10 Francs).

Frais de vente en sus des enchères : 3%HT Jura Enchères

Philippe Etiévant et Brigitte Fenaux, Commissaires priseurs Place Jean Jaurès Hôtel de Ville de Morez Hauts de Bienne

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse Place Jean Jaurès Hôtel de Ville de Morez Ville Hauts de Bienne lieuville Place Jean Jaurès Hôtel de Ville de Morez Hauts de Bienne Departement Jura

Hauts de Bienne Hauts de Bienne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauts-de-bienne/

Vente aux enchères du “Trésor de Morez” Hauts de Bienne 2022-03-19 was last modified: by Vente aux enchères du “Trésor de Morez” Hauts de Bienne Hauts de Bienne 19 mars 2022 Hauts de Bienne Jura

Hauts de Bienne Jura