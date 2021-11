Marseille Transagrue Bouches-du-Rhône, Marseille Vente aux enchères de saisies des douanes à Marseille Transagrue Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vente de mobilier en bois exotique aux enchères publiques verbales —————————————————————— ### Le vendredi 26 novembre 2021 à partir de 10h30. Exposition des marchandises de 9h30 à 10h30. **Lieu de vente :** 29 Bd Ferdinand de Lesseps, hangar H 13014 Marseille ### Catalogue et conditions de vente * [Catalogue à télécharger](https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/16/Catalogue-mobilier-en-bois-exotique-Vente-des-Douanes.pdf) * [Conditions à télécharger](https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/16/Conditions-de-vente-26-novembre-2021.odt) Le vendredi 26 novembre 2021 à partir de 10h30 Transagrue 29 Boulevard Ferdinand de Lesseps, 13014 Marseille Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

