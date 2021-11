Aix-en-Provence Hôtel des ventes d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Vente aux enchères de saisies des douanes à Aix-en-Provence Hôtel des ventes d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Vente aux enchères de saisies des douanes à Aix-en-Provence Hôtel des ventes d’Aix-en-Provence, 24 novembre 2021, Aix-en-Provence. Vente aux enchères de saisies des douanes à Aix-en-Provence

Hôtel des ventes d’Aix-en-Provence, le mercredi 24 novembre à 14:30

Vente de matériel et véhicules aux enchères publiques verbales ————————————————————– ### Le mardi 24 novembre 2021 à 14h30. Exposition des marchandises à 13h30. **Lieu de vente :** 7 chemin de la Vierge noire, 13090 Aix-en-Provence ### Catalogue,conditions de vente et contacts * [Le site interenchères](https://www.interencheres.com/vehicules/vente-de-materiel-et-vehicules-299412/) Le mardi 24 novembre 2021 à 14h30 Hôtel des ventes d’Aix-en-Provence 7 chemin de la Vierge Noire, Jas de Bouffan, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T14:30:00 2021-11-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Hôtel des ventes d’Aix-en-Provence Adresse 7 chemin de la Vierge Noire, Jas de Bouffan, 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Hôtel des ventes d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence