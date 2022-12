Vente aux enchères de chevaux : Vente mixte de février Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

Vente aux enchères de chevaux : Vente mixte de février Deauville, 15 février 2023, Deauville . Vente aux enchères de chevaux : Vente mixte de février 32 avenue Hocquart de Turtot Arqana Deauville Calvados Arqana 32 avenue Hocquart de Turtot

2023-02-15 – 2023-02-16

Arqana 32 avenue Hocquart de Turtot

Deauville

Calvados Les ventes aux enchères de pur-sang anglais font partie intégrante de l’identité de Deauville. Elles s’y sont tenues régulièrement depuis 1887. Aujourd’hui, une dizaine de ventes, organisée par Arqana, sont programmées chaque année, dont la prestigieuse vente de yearlings du mois d’août qui attire les professionnels du monde entier. La première vente de l’année est une vacation mixte dédiée à l’élevage. Elle comprend des yearlings, des chevaux de 2 ans, des chevaux à l’entrainement, des poulinières, des pouliches sortant de l’entraînement ainsi que des étalons et parts d’étalons. NB : les ventes de chevaux sont publiques, mais l’accès est réservé en priorité aux acheteurs. Il est recommandé de ne pas s’approcher des chevaux, d’éviter de faire du bruit et d’applaudir dans l’enceinte des ventes. Les ventes aux enchères de pur-sang anglais font partie intégrante de l’identité de Deauville. Elles s’y sont tenues régulièrement depuis 1887. Aujourd’hui, une dizaine de ventes, organisée par Arqana, sont programmées chaque année, dont la prestigieuse vente de yearlings du mois d’août qui attire les professionnels du monde entier. La première vente de l’année est une vacation mixte dédiée à l’élevage. Elle comprend des yearlings, des chevaux de 2 ans, des chevaux à l’entrainement, des poulinières, des pouliches sortant de l’entraînement ainsi que des étalons et parts d’étalons. NB : les ventes de chevaux sont publiques, mais l’accès est réservé en priorité aux acheteurs. Il est recommandé de ne pas s’approcher des chevaux, d’éviter de faire du bruit et d’applaudir dans l’enceinte des ventes. +33 2 31 81 81 00 http://www.arqana.com/ Arqana 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Deauville Adresse Deauville Calvados Arqana 32 avenue Hocquart de Turtot Ville Deauville lieuville Arqana 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville Departement Calvados

Deauville Deauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/

Vente aux enchères de chevaux : Vente mixte de février Deauville 2023-02-15 was last modified: by Vente aux enchères de chevaux : Vente mixte de février Deauville Deauville 15 février 2023 32 avenue Hocquart de Turtot Arqana Deauville Calvados Calvados Deauville

Deauville Calvados