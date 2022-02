Vente aux enchères de chevaux : Vente de yearlings d’août Deauville, 13 août 2022, Deauville.

Vente aux enchères de chevaux : Vente de yearlings d’août Deauville

2022-08-13 – 2022-08-15

Deauville Calvados

Les ventes aux enchères de pur-sang anglais font partie intégrante de l’identité de Deauville. Elles s’y sont tenues régulièrement depuis 1887. Aujourd’hui, une dizaine de ventes, organisée par Arqana, sont programmées chaque année, dont la prestigieuse vente de yearlings du mois d’août qui attire les professionnels du monde entier.

Deauville est la première place de vente de yearlings (chevaux de moins de 2 ans) en France et la deuxième sur le marché européen ! On ne compte plus le nombre de vedettes des pistes ayant été adjugées lors des fameuses “ventes de Deauville”, aujourd’hui devenues un véritable label de qualité dans la sphère des courses.

+33 2 31 81 81 00 https://www.arqana.com/

Deauville

