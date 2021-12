Deauville Deauville Calvados, Deauville Vente aux enchères de chevaux : Vente d’automne Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Les ventes aux enchères de pur-sang anglais font partie intégrante de l'identité de Deauville. Elles s'y sont tenues régulièrement depuis 1887. Aujourd'hui, une dizaine de ventes, organisée par Arqana, sont programmées chaque année, dont la prestigieuse vente de yearlings du mois d'août qui attire les professionnels du monde entier. La vente d'automne voit défiler sur le ring d'Arqana des chevaux à l'entrainement, des stores de 2 ans, des yearlings. La session du 16 novembre est une vente d'élevage de chevaux d'obstacle.

