Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Vente aux enchères Collection Alain Laborde-Laborde Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Vente aux enchères Collection Alain Laborde-Laborde Tarbes, 19 novembre 2021, Tarbes. Vente aux enchères Collection Alain Laborde-Laborde 2021-11-19 20:00:00 – 2021-11-19 TARBES 22 rue du Docteur Roux

Tarbes Hautes-Pyrénées Mise en vente de la collection des bronzes de Monsieur Alain Laborde-Laborde et 3 peintres bigourdans : F. Mengelatte, J. Hourregue et R. Barre. > Plus d’infos sur le site internet françoise.adam65@hotmail.fr +33 5 62 36 19 85 http://urlr.me/P5d9v dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 22 rue du Docteur Roux Ville Tarbes lieuville 43.23956#0.0797