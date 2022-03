Vente aux enchères caritative 100 % sport Golf de Limère Ardon Catégories d’évènement: Ardon

En partenariat avec les restaurants Burger King de l’agglomération orléanaise, le Golf de Limère et l’Hôtel des Ventes Orléans Madeleine, l’association Des rêves pour Yanis organise sa 2e vente 100 % sport, samedi 19 mars à 15 h. Son parrain Loic Damour sera présent lors de cette vente pluridisciplinaire, dirigée par Maître Cécile Solibieda et co-animée avec David Roger. Près de 70 objets dédicacés seront mis aux enchères pour tous les goûts mais aussi à tous les prix. La vente sera également en live afin que vous puissiez enchérir partout en France. Vous pouvez également faire un ordre d’achat dès maintenant. Nous comptons sur vous ! L’association Des rêves pour Yanis organise sa 2e vente 100 % sport samedi 19 mars à 15 h. Golf de Limère 1411 Avenue de la Pomme de Pin, 45160 Ardon Ardon Loiret

