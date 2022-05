Vente au kilo à la ressourcerie Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Catégories d’évènement: Haute-Saône

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Vente au kilo à la ressourcerie Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, 11 juin 2022, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Vente au kilo à la ressourcerie Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

2022-06-11 – 2022-06-11

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône la Ressourcerie de Scey-sur-Saône organise une vente au kilo (textile ou vaisselle) au magasin de 10h à 12h et de 13h à 17h. Accès gratuit. Infos au 09 84 11 82 96 +33 9 84 11 82 96 http://www.res-urgence.org/ la Ressourcerie de Scey-sur-Saône organise une vente au kilo (textile ou vaisselle) au magasin de 10h à 12h et de 13h à 17h. Accès gratuit. Infos au 09 84 11 82 96 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Autres Lieu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Adresse Ville Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin lieuville Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Departement Haute-Saône

Vente au kilo à la ressourcerie Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 2022-06-11 was last modified: by Vente au kilo à la ressourcerie Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 11 juin 2022 Haute-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône