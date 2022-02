Vente au déballage «tout à 1 €» Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon Doubs L’association « Au bonheur des Enfants » est heureuse de vous annoncer sa vente de mars 2022 , de 7h à 19h, les 22,23,24 mars. Et le 25 mars de 07h à 12h. Habits, chaussures, linges de maison, jeux, jouets … Cette vente » tout à 1 euro » au profit des enfants malades et ou handicapés de Franche Comté . Faites passer le message et venez nombreux! +33 6 71 13 81 48 https://www.facebook.com/Association-Au-Bonheur-Des-Enfants-124611387689137/?fref=ts L’association « Au bonheur des Enfants » est heureuse de vous annoncer sa vente de mars 2022 , de 7h à 19h, les 22,23,24 mars. Et le 25 mars de 07h à 12h. Habits, chaussures, linges de maison, jeux, jouets … Cette vente » tout à 1 euro » au profit des enfants malades et ou handicapés de Franche Comté . Faites passer le message et venez nombreux! Salle polyvalente de la Malcombe Avenue François Mitterand Besançon

