Vente au déballage Emmaüs Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo

Vente au déballage Emmaüs Saint-Cast-le-Guildo, 18 août 2022, Saint-Cast-le-Guildo. Vente au déballage Emmaüs Route St Cast – Matignon Emmaüs Saint-Cast-le-Guildo

2022-08-18 – 2022-08-18 Route St Cast – Matignon Emmaüs

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Venez soutenir l’action d’Emmaüs dans ses missions variées au service des grands exclus : accueil dans les communautés, insertion, accès à l’hébergement, lutte contre la précarité, le mal-logement et le surendettement… Acheter chez Emmaüs, c’est déjà agir ! Des milliers d’articles solidaires à prix très bas! +33 6 79 33 70 29 Venez soutenir l’action d’Emmaüs dans ses missions variées au service des grands exclus : accueil dans les communautés, insertion, accès à l’hébergement, lutte contre la précarité, le mal-logement et le surendettement… Acheter chez Emmaüs, c’est déjà agir ! Des milliers d’articles solidaires à prix très bas! Route St Cast – Matignon Emmaüs Saint-Cast-le-Guildo

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Autres Lieu Saint-Cast-le-Guildo Adresse Route St Cast - Matignon Emmaüs Ville Saint-Cast-le-Guildo lieuville Route St Cast - Matignon Emmaüs Saint-Cast-le-Guildo Departement Côtes d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cast-le-guildo/

Vente au déballage Emmaüs Saint-Cast-le-Guildo 2022-08-18 was last modified: by Vente au déballage Emmaüs Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo 18 août 2022 Côtes-d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d'Armor