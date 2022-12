Vente artisans Pierrefonds Pierrefonds Catégories d’évènement: Oise

Vente artisans Pierrefonds, 19 décembre 2022, Pierrefonds . Vente artisans 4 rue du Bois d’Aucourt Pierrefonds Oise

2022-12-19 10:00:00 – 2022-12-23 18:00:00 Pierrefonds

Oise L’atelier du Bois d’Aucourt se transforme en boutique de Noël le temps d’une petite semaine.

Venez découvrir une très belle sélection d’artisans de l’Oise dont le travail honore admirablement notre campagne.

5 artisans invités :

– Sandrine Chambery : parures et papiers peints illustrés

– Nathbohème : céramiques poétiques

– Atelier du Cadet : ex-voto et cadres bucoliques

– Bois d’Alfred : objets en bois précieux

– Buca Création : fil-de-fériste onirique +33 6 62 76 36 34 Pierrefonds

