2022-11-26 – 2022-11-26

Deux-Svres Quinze artisans seront présents : Bijoux, peintures, livres, objets en cuir, calligraphie, poterie, photos, doudous, jouets, vêtements, huiles essentielles, etc…

Quinze artisans seront présents : Bijoux, peintures, livres, objets en cuir, calligraphie, poterie, photos, doudous, jouets, vêtements, huiles essentielles, etc…

Chaque artisan reverse 20% du produit de sa vente à Amnesty International. Présence sur place de Cécile Girardin, le samedi de 14h30 à 17h30 pour une séance de dédicaces de son livre sorti en juin 2022 » Histoire du Port Boinot, » paru sous forme d'une enquête historique et illustrée.

