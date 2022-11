Vente à la ferme Schultz Artolsheim Artolsheim Catégories d’évènement: Artolsheim

Bas-Rhin

Vente à la ferme Schultz Artolsheim, 12 novembre 2022, Artolsheim. Vente à la ferme Schultz

4 route de Strasbourg Artolsheim Bas-Rhin

2022-11-12 – 2022-12-24 Artolsheim

Bas-Rhin Artolsheim Présence du maraicher Denu de Boesenbiesen, vente des produits de la ferme La Basse cour, oeufs, miel, farine,… vente des produits de la ferme la Basse cour et du maraicher Denu +33 6 83 48 79 89 Artolsheim

dernière mise à jour : 2022-11-08

