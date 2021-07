Saint-Sulpice-de-Pommiers Saint-Sulpice-de-Pommiers Gironde, Saint-Sulpice-de-Pommiers Vente à la ferme « Les Jardins de Cousteau » Saint-Sulpice-de-Pommiers Saint-Sulpice-de-Pommiers Catégories d’évènement: Gironde

Vente à la ferme « Les Jardins de Cousteau » 2021-07-06 17:00:00 – 2021-12-29 19:00:00

Tous les mercredis de 17h à 19h vente à la ferme au « Jardins Cousteau ». Légumes de saison issus de l'agriculture Biologique.

N'hésitez pas à venir vos propre sacs, poches, paniers…

N’hésitez pas à venir vos propre sacs, poches, paniers… Tous les mercredis de 17h à 19h vente à la ferme au « Jardins Cousteau ». Légumes de saison issus de l’agriculture Biologique.

N’hésitez pas à venir vos propre sacs, poches, paniers… +33 6 72 75 81 85 Tous les mercredis de 17h à 19h vente à la ferme au « Jardins Cousteau ». Légumes de saison issus de l’agriculture Biologique.

+33 6 72 75 81 85

