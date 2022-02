Vente à emporter: plats cuisinés, textiles. Maison Basque Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Maison Basque, le samedi 12 février à 18:00

Pour financer le Mardi Gras 2022 et le Festival « Jambon Beurre » , l’association « La réserve » vous propose une vente à emporter à la Maison Basque : -Morue Basquaise…10€/part -Poulet Chasseur…10€/part -Différentes Tartes et Terrines …de 15 à 20€ Vous pourrez également acheter différents textiles (S à 3 XL)… – Sweats-shirts (vert, blanc et noir – S à 3 XL)…40€ – Tee-shirts (blanc – XS à 3 XL)…20€ – Bonnets…15€ A la Maison Basque Maison Basque Maison Basque, Rue Gloanec, Saint-Pierre et Miquelon Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T18:00:00 2022-02-12T21:00:00

