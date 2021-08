Cazères Local de la Croix Rouge Cazères, Haute-Garonne Vente à 1€ Local de la Croix Rouge Cazères Catégories d’évènement: Cazères

La Croix Rouge Française de Cazères vous propose sa vente à 1€ le samedi 4 septembre de 9h à 17h dans son local avenue de la gare à Cazères. Vente de vêtements, chaussures, linge de maison, livres, petite vaisselle, maroquinerie). Local de la Croix Rouge Française de Cazères Local de la Croix Rouge Av de la Gare, Cazères Cazères L’An 01 Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T09:00:00 2021-09-04T17:00:00

